Covid Campania, calano i contagi: positivo il 9,56% dei test. Altri 13 morti

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:

2.507 positivi (284 identificati da test antigenici rapidi) su 26.207 tamponi; il totale dei positivi sale a 313.273 su un totale di 3.334.782 tamponi; sul totale dei positivi al tampone molecolare, 1.604 sono asintomatici e 619 sintomatici.

APPROFONDIMENTI LO SCENARIO Vaccino, 5.174 farmacisti pronti a iniettare le dosi in presenza di... ATTENTI AL GATTO Variante inglese covid scoperta su un gatto: contagiato dai... L'EMERGENZA Napoli, tamponi per agenti e impiegati a Poggioreale: «Il...

Il rapporto positivi/tamponi è pari al 9,56%, in netto calo rispetto all'11,90% registrato ieri.

​13 morti (6 nelle ultime 48 ore, 7 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 4.830; 1.298 pazienti guariti, per un totale di 208.600.

I posti letto occupati sono 153 in terapia intensiva su 656 disponibili, 1.562 in degenza su

3.160 disponibili (ospedali e strutture private).

© RIPRODUZIONE RISERVATA