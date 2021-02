Covid, è allarme rosso in Campania: l'indice di contagio vola al 12,44% (+3,55%)

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:

1.189 positivi (28 identificati da test antigenici rapidi), di cui 1.106 asintomatici e 55 sintomatici (dato riferito a positivi da tampone molecolare), su 9.555 tamponi (553 antigenici), per un totale di 233.322 positivi (2.172 antigenici) su 2.555.030 tamponi (43.726 antigenici)​.

Il rapporto positivi/tamponi è pari al 12,44%, in netto aumento rispetto all'8,89% registrato ieri.

13 morti (9 nelle ultime 48 ore, 4 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di ​3.904 vittime; 940 pazienti guariti, per un totale di 163.710.

I posti letto occupati sono 110 su 656 disponibili in terapia intensiva, 1.542 su 3.160 disponibili in degenza (ospedali e strutture private).

Ultimo aggiornamento: 17:13

