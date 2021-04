Covid Campania, l'indice di contagio scende all'11,16%. Altre 7 vittime

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania:

1.627 positivi (1.073 asintomatici e 554 sintomatici) su 14.571 tamponi molecolari, con un tasso dell'11,16% rispetto al 14,63% registrato ieri.

7 morti (5 nelle ultime 48 ore, 2 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 5.824 vittime; 1.848 pazienti guariti, per un totale di 263.291.

I posti letto occupati sono 133 su 656 disponibili in terapia intensiva (3 meno di ieri), 1.592 su 3.160 disponibili in degenza (2 meno di ieri).