Covid in Campania, l'indice di contagio scende all'11,01%. Altre 52 vittime, superati i 6mila morti

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:

1.750 positivi (1.200 asintomatici e 550 sintomatici) su 15.885 tamponi molecolari; il rapporto positivi/tamponi è pari all'11,01%, in calo rispetto al 13,43% registrato ieri;

distribuzione dei casi per provincia di residenza: Avellino 117, Benevento 81, Caserta 169, Napoli 1170, Salerno 207, fuori regione 6;

52 morti (32 nelle ultime 48 ore, 20 in precedenza ma registrati ieri) per un totale di 6.039 vittime; 2.112 pazienti guariti, per un totale di 275.673;

I posti letto occupati sono 153 su 656 disponibili in terapia intensiva (3 più di ieri), 1.524 su 3.160 disponibili in degenza (12 meno di ieri).