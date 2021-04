Covid Campania, continua a scendere l'indice di contagio (8,18%): 31 morti

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:

1.844 positivi (1.347 asintomatici e 497 sintomatici) su 23.004 tamponi molecolari; il rapporto positivi/tamponi è pari all'8,18%, in calo rispetto al 9,17% registrato ieri;

31 morti (21 nelle ultime 48 ore, 10 in precedenza ma registrati ieri) per un totale di 6.336 vittime; 1.689 pazienti guariti per un totale di 289.769;

APPROFONDIMENTI LA CAMPAGNA Vaccini, in Campaniasomministrate 1.602.611 dosi LA PANDEMIA Procida, nel giorno delle vaccinazionispunta una sospetta variante TEST AVANZATI Pfizer, non solo vaccini: un farmaco per curare il Covid in arrivo...

occupati 136 posti letto su 656 disponibili in terapia intensiva (stesso numero di ieri), 1.507 su 3.160 disponibili in degenza (uno più di ieri).