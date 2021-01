Covid Campania, l'indice di contagio vola a 12,21%: cala il numero dei tamponi, soltanto 3.209

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania: 392 positivi (344 asintomatici e 48 sintomatici) su 3.209 tamponi, per un totale di 191.799 positivi su 2.059.031 tamponi; 29 morti (6 nelle ultime 48 ore, 23 in precedenza ma registrati ieri) per un totale di 2.893; 676 pazienti guariti per un totale di 110.891. Il numero dei test effettuati risulta in netto calo per l'anticipo al giorno precedente di molti esami, in considerazione della chiusura dei centri privati per il giorno festivo di Capodanno.

Il rapporto positivi/tamponi è 12,21%, in netto aumento rispetto all'8,47% registrato ieri.

I posti letto occupati sono 99 su 656 disponibili in terapia intensiva, 1.355 su 3.160 in degenza (ospedali e strutture private).

