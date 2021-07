Covid in Campania, altri 139 positivi: torna a salire la curva dei contagi (2,19%)

Aumentano i nuovi positivi e sale anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania, sempre ai minimi dall'esplosione della seconda ondata: oggi il virus fa registrare 139 positivi su 6.339 tamponi molecolari esaminati, 41 in più di ieri con 139 tamponi processati in più. In percentuale, significa che è positivo il 2,19% dei test, in aumento rispetto a ieri quando l'indice di contagio era all'1,58%, in un bollettino che però non tiene conto dei casi identificati con test antigenici rapidi.

APPROFONDIMENTI L'ALLERTA Variante Delta, allarme pediatri di famiglia:«Grandi rischi... IL CASO Covid, incubo varianti aggressive:a Salerno in tre colpiti dalla... LA DIRETTA Variante Delta, De Luca conferma mascherine in Campania:...

Complessivamente, sale a 7.508 il numero di vittime con altri 9 decessi (tutti «deceduti in precedenza ma registrati ieri», precisa l'Unità di crisi della Regione Campania). Stabili i numeri dei ricoveri ospedalieri: 208 ricoverati con sintomi, 4 in meno di ieri, e 19 malati in terapia intensiva, uno in più di ieri.