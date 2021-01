Covid in Campania, l'indice di contagio torna a scendere: 8,58%. Altre 36 vittime

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania: 1.263 positivi (1.173 asintomatici e 90 sintomatici) su 14.714 tamponi, per un totale di 198.518 positivi su 2.132.355 tamponi; 36 morti (11 nelle ultime 48 ore, 25 in precedenza ma registrati ieri) per un totale di 3.115; 1.097 pazienti guariti, per un totale di 120.127.

Il rapporto positivi/tamponi è del 8,58%, in netto calo rispetto all'11,07% registrato ieri.

I posti letto occupati sono 107 su 656 disponibili in terapia intensiva, 1.376 su 3.160 disponibili in degenza (ospedali e strutture private).



