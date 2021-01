Covid in Campania, altri 1.150 positivi: indice contagio cala al 7,34%, 29 morti

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di Crisi Regione Campania:

1.150 positivi (133 casi identificati da test antigenici rapidi), di cui 951 asintomatici e 66 sintomatici (dato riferito ai soli positivi al tampone molecolare), su 15.663 tamponi (2.040 antigenici). Il totale dei positivi sale a 212.953 (578 antigenici), quello dei tamponi a 2.315.313 (10.519 antigenici)​.

APPROFONDIMENTI LA RIPARTENZA Ritorno a scuola in Campania, resta il rebus trasporti. Dubbi sugli... L'EPIDEMIA Varianti Covid in Campania, De Luca ordina il vaccino per chi viaggia... IL FOCUS Covid, malati senza virus dimenticati: oltre 2 milioni si indebitano...

Il rapporto positivi/tamponi è del 7,34%, in calo rispetto al 7.99% registrato ieri.

​I morti sono 29 (11 nelle ultime 48 ore e 18 in precedenza ma registrati​ ieri​), per un totale di 3.586 vittime; 801 pazienti guariti, per un totale di 146.914.

​I posti letto occupati sono 114 su 656 disponibili in terapia intensiva e 1.437 su 3.160 disponibili in degenza (ospedali e strutture private).

Ultimo aggiornamento: 16:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA