Covid Campania, il tasso di positività sale al 10,84%; altre 13 vittime

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:

1.997 positivi (1.369 asintomatici e 628 sintomatici) su 18.420 tamponi molecolari;

eseguiti anche 3.415 test antigenici.

Il rapporto positivi/tamponi è pari al 10,84%, in aumento rispetto al 9,56% registrato ieri.

​13 morti (11 nelle ultime 48 ore, 2 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 4.843; 1.205 pazienti guariti, per un totale di 209.805.

I posti letto occupati sono 155 su 656 disponibili in terapia intensiva, 1.569 su 3.160 disponibili in degenza (ospedali e strutture private).

