Covid, il bollettino dell'Unità di crisi della Regione Campania:

Identificati 1.175 positivi (105 con test antigenici rapidi), di cui 999 asintomatici e 71 sintomatici (dati riferiti ai soli positivi al tampone molecolare), su un totale di 14.380 tamponi (2.021 antigenici); il totale dei positivi sale a 219.418 (1.167 antigenici), quello dei tamponi a 2.397.782 (21.099 antigenici)​.

La percentuale positivi/tamponi è pari al 8,17%, stabile rispetto all'8,15% registrato ieri.

I morti sono 21 (7 nelle ultime 48 ore, 14 in precedenza ma registrati​ ieri​)​, per un totale di 3.725 vittime; 3.101 i pazienti guariti, per un totale di 154.051.

I posti letto occupati sono 95 su 656 disponibili in terapia intensiva, 1.425 su 3.160 disponibili in degenza (ospedali e strutture private).

