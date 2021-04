Covid Campania, stabile la curva dei contagi (11,11%). Altri 57 morti, diminuiscono i ricoveri

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:

2.057 positivi (1.335 asintomatici e 722 sintomatici) su 18.513 tamponi molecolari; il rapporto positivi/tamponi è pari all'11,11%, sostanzialmente stabile rispetto all'11,56% registrato ieri.

57 morti (26 nelle ultime 48 ore, 31 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 5.475 vittime; 2.979 pazienti guariti, per un totale di 244.359.

I posti letto occupati in terapia intensiva sono 155 su 656 disponibili (5 meno di ieri), in degenza 1.558 su 3.160 disponibili (28 meno di ieri).