Covid Campania, l'indice di contagio continua a salire: 9,84%. Altri 23 morti

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:

1.665 positivi (105 identificati da test antigenici rapidi), di cui 1.457 asintomatici e 103 sintomatici (dato riferito ai tamponi molecolari), su 16.915 tamponi (2.266 antigenici); il totale dei positivi sale a 228.846 (1.833 antigenici), quello dei tamponi a 2.506.569 (36.777 antigenici)​.

APPROFONDIMENTI LA PANDEMIA Covid, il grande allarme di De Luca: «Forte ripresa dei contagi... COVID19 Zona gialla: spostamenti weekend, cosa possiamo fare? Rischio... LA STRATEGIA Covid in Campania, ecco piano per le scuole: chiusure in base ai...

Il rapporto positivi/tamponi è pari al 9,84%, in aumento rispetto all'8,34% registrato ieri.

I morti sono 23 (11 nelle ultime 48 ore, 12 in precedenza ma registrati​ ieri)​, per un totale di 3.879 vittime; 672 i pazienti guariti, per un totale di 161.648.

​Report posti letto: in terapia intensiva 103 occupati su 656 disponibili, in degenza 1.490 occupati su 3.160 disponibili (ospedali e strutture private).

Ultimo aggiornamento: 17:14

© RIPRODUZIONE RISERVATA