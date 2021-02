Covid Campania, la curva dei contagi è stabile (8,02%). Altre 11 vittime

Coronavirus, il bollettino dell'Unità di crisi Regione Campania:

1.677 positivi ( da test antigenico) su 20.893 tamponi, per un totale di 251.458 positivi su 2.774.505 tamponi; tra i positivi al test molecolare, si rilevano 1.388 asintomatici e 117 sintomatici; 11 morti (9 nelle ultime 48 ore, 2 in precedenza ma registrati ieri), per un totale di 4.106 vittime; 543 pazienti guariti, per un totale di 177.000.

Il rapporto positivi/tamponi è pari all'8,02%, stabile rispetto all'8,20% registrato ieri.

I posti letto occupati sono 112 su 656 disponibili in terapia intensiva, 1.289 su 3.160 disponibili in degenza (ospedali e strutture private).

