Un anno senza guarigione, il calvario del long Covid: ​in Campania 1.100 casi

Francesco (il nome è di fantasia) ha 62 anni, è uno dei pazienti ammalatisi di Covid durante la prima ondata epidemica. Oltre un anno fa fu ricoverato al Cotugno, presso il centro di terapia sub intensiva diretta da Giuseppe Fiorentino. Dopo un mese di ospedale, alla guarigione clinica, è stato preso in carico presso l’ambulatorio del polo infettivologico partenopeo per il follow-up degli ex ricoverati. «Questo paziente - racconta Fiorentino...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati