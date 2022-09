Covid in Campania, drastico calo di casi: 499 contagi, 3 morti e indice scende all'11,87%

Covid, 5 settembre. L'andamento dei contagi rallenta ancora. In Campania c'è stato un decesso nelle ultime 48 ore, cui se ne aggiungono tre avvenuti in precedenza ma inseriti nel bollettino di ieri. Appena 499 i casi positivi su 4201 test effettuati. Otto posti anziché nove occupati in terapia intensiva su 575 letti disponibili; 277 degenti su 3160 posti letto nei reparti.

Ieri il tasso di incidenza era pari al 13,97%, oggi a fronte anche di un numero inferiore di test, è pari all'11,87%.