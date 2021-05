Covid in Campania, contagi ancora alti ma una sola vittima di coronavirus

Contagi ancora alti in Campania ma si conta un solo decesso come non accadeva dallo scorso 25 ottobre. Anche allora si era durante il week end e ci furono zero morti a causa del Covid, ma in quel caso era la quiete prima della tempesta della seconda ondata che stava per esplodere. I decessi infatti il giorno dopo salirono a 16 e dalla domenica successiva fu un costante crescendo. Il dato attuale invece si colloca in uno scenario completamente...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati