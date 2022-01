Covid in Campania, primo ricorso contro le scuole chiuse dopo le feste

La prima diffida è già stata presentata. Contro il sindaco di Ottaviano che ha disposto la sospensione della didattica nelle scuole pubbliche e paritarie, di ogni ordine e grado, fino al fino al 17 gennaio. L'obiettivo è quello di ottenere l'annullamento dell'ordinanza in modo da far ripartire le lezioni subito dopo le feste natalizie. Ma questa è soltanto una delle azioni legali annunciate nel 2022. «Alla luce della sentenza del Tar Campania 7340/21 del 17 novembre, che ha dichiarato l'illegittimità dei provvedimenti della Regione in merito alle chiusure del 16 gennaio e del 27 febbraio 2021, si è aperta la strada al risarcimento dei danni», sostengono il Codacons e l'associazione Scuole aperte Campania, che affermano di aver già raccolto numerose richieste da parte dei genitori degli alunni. Con gli avvocati Paola Emblema e Matteo Marchetti, che ribadiscono: «È innammissibile solo ipotizzare un nuovo stop generalizzato e indiscriminato, ove ciò dovesse accadere si procederà ad avvertire il presidente Mario Draghi e i prefetti e, in sede penale, mediante denunce specifiche». Al centro delle polemiche anche le dichiarazioni del governatore Vincenzo De Luca.

