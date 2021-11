Covid in Campania, richiesti risarcimenti per 3,5 milioni

Richieste di risarcimento per circa 3,5 milioni di euro nei confronti di manager della sanità campana e cliniche private sono state avanzate al termine di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Corte dei Conti. Secondo quanto riferisce la Repubblica, sono coinvolti in particolare 8 manager e 12 cliniche. Al centro dell'indagine i rimborsi Covid stanziati dalla Regione Campania. I coinvolti nella vicenda hanno ora 45 giorni di tempo per rispondere alle accuse e presentare le loro controdeduzioni.