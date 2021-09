Covid in Campania, De Luca vede la luce: «Dati rassicuranti, niente picchi con l'apertura delle scuole»

Parla di «dati ad oggi rassicuranti sul piano nazionale e regionale», in merito alla situazione Covid il governatore della Campania, Vincenzo De Luca. «Non registriamo picchi di contagio, c'è un livello ancora elevato di mortalità ma non abbiamo ingolfamento dei reparti ospedalieri o delle terapie intensive - dice in diretta Fb - Dopo la prima settimana dall'inizio dell'anno scolastico non abbiamo registrato fenomeni particolarmente preoccupati, dovremo aspettare altre due settimane per un quadro di maggiore certezza ma ad oggi il quadro è rassicurante».

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid, l'Rt in Italia scende ancora: da 0,85 a 0,82. In calo... IL DECRETO Green pass, decreto in Gazzetta Ufficiale: dal 15 ottobre nuove... IL DECRETO Green pass, colf, taxi e smart working: la guida completa tra... IL DECRETO Smart working statali, i primi a tornare in presenza sono gli addetti...