Covid nelle carceri, 256 positivi a Poggioreale: «Subito la campagna di vaccinazione»

Il Covid corre veloce e supera qualsiasi barriera, anche quella delle mura del carcere. Altri cinque positivi sono stati riscontrati nei giorni scorsi a Poggioreale portando il numero di detenuti contagiati da novembre, mese in cui è iniziata una vera campagna di screening massiva, ad oggi a 256 unità. Una situazione che nonostante tutto viene ritenuta sotto controllo anche se la preoccupazione c'è e non viene nascosta. Proprio per questo motivo, soprattutto in questa fase di terza ondata, le operazioni procedono spedite. Ogni settimana gli ospiti di un intero padiglione vengono sottoposti a tampone e questo, come viene sottolineato dal direttore della unità operativa per la tutela della salute negli istituti penitenziari della Asl Napoli 1 C Lorenzo Acampora, per avere il tempo di preparare eventuali stanze per i positivi.

«È una procedura – afferma Acampora – che stiamo adottando quattro mesi a questa parte e ci sta dando ottimi risultati. In questi giorni ci stiamo occupando del padiglione Milano, poco più di trecento unità, i cui risultati saranno in nostro possesso solo la prossima settimana. Crediamo che il lavoro fatto fino ad oggi sia importante ma è ovvio che deve proseguire a ritmi serrati e tenendo conto anche della polizia penitenziaria. C'è un altro vecchio problema da risolvere e che rende tutto più difficile, però: quello del sovraffollamento. Nel carcere di Poggioreale infatti ci sono dai 500 ai 600 detenuti in più e questo non agevola il nostro lavoro. Inoltre molte malattie che fuori sono debellate – come ad esempio la scabbia – qui continuano a circolare. Questo perchè le condizioni di promiscuità ci sono ed a volte è difficile evitarle».

Un vecchio problema insomma che crea nuove difficoltà. Anche per questo i garanti per i detenuti della regione Campania e del comune di Napoli, chiedono a gran voce l'avvio della campagna vaccinale. Unica alternativa alla diffusione del virus tra le mura del carcere. «Lo stiamo chiedendo da tempo – affermano Samuele Ciambriello e Pietro Ioia – perchè è importante mettere tutti in sicurezza. I morti che ci sono stati in questi mesi in tutta la regione – anche tra la polizia penitenziaria – sono un segnale che nessuno deve trascurare. È necessario agire in tempi brevi anche perchè l'isolamento di questi uomini adesso è ancora più evidente. L'impossibilità dei colloqui e di qualsiasi genere di visita è un ulteriore motivo di insoddisfazione e tensione tra la popolazione carceraria. Il lavoro messo in campo a Poggioreale è apprezzato da tutti, ma adesso è necessario un ulteriore accelerazione. Non possiamo più permetterci passi falsi o rallentamenti. La salute di tutti quelli che vivono dietro queste mura va tutelata in ogni modo possibile».

