Decine e decine in tutt’Italia. Un anno di Covid e, tra le oltre centomila vittime, anche diverse coppie sposate da anni. Morire insieme, per il virus assassino. Spesso a distanza di poche ore o pochi giorni. Il virus non ha fatto sconti, falcidiando in questa particolare spoon river marito e moglie del nord come del sud.

