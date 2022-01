Ischia, boom di contagi Covid: ​lunghe file per vaccini e tamponi

Anche ad Ischia boom di contagi da Covid 19: i positivi sull'isola sono 1168, un dato quasi triplicato rispetto ai 438 dello scorso 28 dicembre. Il dato è stato reso noto dalla associazione ingegneri isolana che lo ha elaborato sommando i positivi dei sei comuni isolani riportati della piattaforma regionale Sinfonia. I comuni col maggior numero di contagiati sono Ischia, con 361 contagiati e Forio con 351.

Nonostante il forte incremento di positivi, la situazione ospedaliera resta comunque sotto controllo, al Rizzoli sono attualmente ricoverati 5 pazienti affetti da coronavirus ma due di loro sono ricoverati nel reparto di ortopedia perché in attesa di intervento. Difficoltà si registrano invece per i tamponi e le vaccinazioni: sarebbero infatti oltre 1500 gli ischitani in attesa di essere sottoposti a test con tampone molecolare e lunghe file si formano quotidianamente all'unico hub vaccinale isolano, al palazzetto dello sport Taglialatela di Ischia Porto dove gli ischitani si mettono in fila sin dalle prime luci dell'alba per poter essere vaccinati.