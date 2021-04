Covid a Ischia, docente delle elementari positiva: otto classi tornano in Dad

Otto classi della scuola primaria di tre diversi plessi di Casamicciola, sull'isola d'Ischia, hanno seguito oggi le lezioni in didattica digitale integrata per la positività di una docente, diagnosticata sabato scorso. La donna era stata già affetta da Covid lo scorso anno ed aveva ricevuto la prima dose del vaccino qualche settimana fa, durante le vaccinazioni del personale scolastico di Ischia e Procida; dopo aver appreso la notizia, la dirigente scolastica dell'istituto Ibsen ha informato l'Asl e disposto la sanificazione dei plessi scolastici in cui l'insegnante aveva prestato servizio nei giorni scorsi.

La stessa dirigente ha poi comunicato nella serata di ieri che, non avendo ricevuto alcuna disposizione dell'ASL Napoli 2 Nord in relazione all'eventuale quarantena fiduciaria per i contatti stretti della docente, ha disposto in via precauzionale e cautelativa la didattica digitale.