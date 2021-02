Variante inglese a Ischia, contagiata un'intera famiglia di sei persone

Sei persone risultano contagiate dalla variante inglese del Covid nell'isola d'Ischia, come confermato dalla Asl Napoli 2 Nord stamattina. I sei fanno parte di un cluster familiare e l'origine del contagio è stato il contatto con una persona ritornata ad Ischia dopo un viaggio all'estero; al momento solo una di esse è ricoverata all'ospedale Rizzoli, in buone condizioni, mentre le altre cinque sono in isolamento ed è stato effettuato il tracciamento dei contatti da cui non risulterebbero altri positivi con variante inglese.

APPROFONDIMENTI LA SICUREZZA Spesa gratis nel supermarket millantando l'appartenenza al clan,... LA SICUREZZA Casoria, ladri di gel sanificante presi in un supermercato con 57... L'EMERGENZA Covid, trasferimento notturno in idroambulanza per paziente di Capri

Sull'isola la situazione resta comunque sotto controllo con sessanta contagi su circa 70.000 residenti, un dato significativamente più basso della media nazionale.

Ultimo aggiornamento: 14:11

© RIPRODUZIONE RISERVATA