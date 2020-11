Il sindaco di Forio d'Ischia ha emanato stamane una ordinanza con la quale sospende l'attività educativa in presenza delle scuole dell'infanzia e delle prime classi della scuola primaria dal 24 al 29 novembre prossimi. «Valuteremo l'evoluzione del contesto epidemiologico, sull'isola alcuni focolai di contagio sono partiti proprio dalla scuole» dichiara il primo cittadino foriano Francesco Del Deo che poi aggiunge «non credo che altri 6 giorni di stop alla didattica in presenza siano dannosi per i bambini, di cui mi preme tutelare la salute. Sto anche pensando, in relazione a quanto già disposto dal presidente De Luca sebbene in forma facoltativa, a tamponi obbligatori per gli studenti ed i docenti prima del rientro in aula, una strada su cui spero mi seguano anche gli altri sindaci dell'isola».

APPROFONDIMENTI IL FENOMENO Napoli, braccialetto «Mobil Angel» per difendere le donne... L'OPERAZIONE Auto e moto senza assicurazione, pioggia di sequestri nel Napoletano IL TRUCCO Soldi falsi spacciati ai commercianti in Campania: sono...

LEGGI ANCHE Napoli, braccialetto «Mobil Angel» per difendere le donne dalla violenza

Ad Ischia, secondo gli ultimi dati diffusi dalla ASL Napoli 2 si contano attualmente 822 positivi al corona virus e la percentuale dei contagiati sui residenti dei sei comuni isolani è sensibilmente inferiore a quella degli altri 32 comuni di competenza della azienda sanitaria locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA