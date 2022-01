Covid, la Campania tra le regioni con il record di contagi in 24 ore

La Campania è tra le regioni con il record contagi: 20.206 nelle ultime 24 ore; 186.253 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia. In aumento rispetto ai 184.615 di ieri su tutto il territorio nazionale, per un totale di 8.356.514 dall'inizio dell'epidemia. Si registrano 360 decessi, contro i 316 di ieri, per un totale di 140.548 indicati nel bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus.

APPROFONDIMENTI IL BOLLETTINO Covid, il bollettino di oggi 14 gennaio: ​186.253 nuovi casi e 360... LA LOTTA AL VIRUS Covid, al San Giovanni Bosco occupati 14 posti letto su 45 IL CASO Covid, la variante Omicron colpisce il sistema sangue: Sos donazioni

I tamponi effettuati sono 1.132.309, contro i 1.181.179 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi che si attesta al 16,4 per cento, contro il 15,6 per cento di ieri. I positivi oggi sono 2.398.828. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 1.679, 11 in più di ieri. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 18.019, ovvero 371 in più rispetto a ieri. I dimessi-guariti sono 125.199, per un totale di 5.817.138 dall'inizio dell'epidemia. A livello territoriale, le altre regioni con il maggior incremento di contagi sono la Lombardia (33.856) e l'Emilia-Romagna (20.346).