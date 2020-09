Covid, boom di casi a Marano: altri due oggi. Quattordici in 10 giorni

Ancora due casi, dopo i tre di ieri. A Marano torna la preoccupazione per il contagio da Covid-19. Sono ben quattordici le persone contagiate, quasi tutte rientrate da vacanze trascorse in Sicilia o Sardegna, attualmente positive. Tra loro anche un medico di base. Si tratta perlopiù di giovani, tuttavia, come precisato dall'Autorità sanitaria locale. Tutti, secondo quanto ricostruito dall'Asl, sono asintomatici o con sintomi lievi. I quattordici contagiati sono attualmente quarantena domiciliare. Diversi residenti, rientrati già da diversi giorni, alcuni dei quali aanche dall'estero, attendono ancora l'esito del tampone. © RIPRODUZIONE RISERVATA