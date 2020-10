Covid a scuola, a Marano chiude anche il liceo Carlo Levi

Ancora una scuola di Marano off limits. Stavolta tocca al liceo Carlo Levi di via Falcone, dove si registra un caso di positività al Covid. Si tratta di una studentessa. Il sindaco Rodolfo Visconti, con apposita ordinanza, ha chiuso l'istituto per la giornata di domani e ha disposto, nel contempo, la sanificazione delle aule. E' la quarta scuola del territorio chiusa, sempre a causa della positività di alunni o insegnanti, nell'arco delle ultime 48-36 ore: in precedenza analoghi provvedimenti sindacali erano stati adottati per la Massimo D'Azeglio e due plessi di Torre Caracciolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA