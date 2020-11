Covid, a Marano crescita boom: 83 contagiati in un giorno

Il Covid-19 non dà tregua alla città di Marano. Oggi ancora numeri altissimi. Si registrano, infatti, ben 83 positivi, come segnalato dall'Azienza Sanitaria locale e dal sindaco Rodolfo Visconti. Quasi il doppio della giornata di ieri. I guariti odierni sono 24. Attualmente il totale dei positivi in città è di 913 residenti, molti dei quali giovani e giovanissimi. Un dato che è tra i più alti del comprensorio giuglianese-flegreo. Numeri in crescita anche nei comuni limitrofi: a Calvizzano, ma soprattutto a Mugnano, dove sono contagiati diversi agenti della polizia municipale e alcuni esponenti del Consiglio comunale.

