Covid: ancora morti a Torre del Greco, vittime uomo anziano e donna di 62 anni

TORRE DEL GRECO. Altri due decessi certificati oggi a Torre del Greco: quasi 60 il numero totale delle vittime. Sono stati comunicati oggi, ma morti nei giorni scorsi l’anziano 84enne P.P. e la 62enne V.A., entrambi positivi al Covid ed uno morto in ospedale e l’altro in isolamento a casa. Sale a 57 il numero totale dei morti di cui 37 solo nella seconda ondata. Inoltre, oggi sono stati registrati altri sette nuovi positivi, di cui due che erano guariti ma si sono ripositivizzati. Continua però ad essere alto il trend dei guariti con 29 persone nella giornata odierna e 1859 guariti totali dall’inizio della pandemia. Allo stato i positivi sono 394 di cui 31 in ospedale.

APPROFONDIMENTI I LUTTI Covid a Torre del Greco, morte altre due donne: una mamma 57enne e... L'EPIDEMIA Covid a Torre del Greco: morta suor Saveria, è la seconda del...

LEGGI ANCHE Covid a Torre del Greco, morte altre due donne: una mamma 57enne e una nonnina

L’Asl ha istituito un ulteriore numero verde al quale è possibile rivolgersi - tutti i giorni - dalle 8 alle 20: 800936630. Il centro operativo comunale, presieduto dal sindaco Giovanni Palomba, precisa che coloro ai quali è stato praticato il tampone e che restano, al momento, in attesa di conoscerne l’esito possono – nel pieno rispetto e tutela della privacy – rivolgersi al numero telefonico 0818830736 reperibile tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 14.00 alle ore 15.45. Predisposto anche un secondo numero di linea: 0818497030 reperibile nei medesimi giorni ed orari.

© RIPRODUZIONE RISERVATA