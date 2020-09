Covid, il Comune di Castellammare annuncia una vittima ma la figlia insorge: «Papà è vivo, ci ho parlato»

Il Comune annuncia un decesso per Covid, ma l'uomo è in vita e parla con la famiglia. La vicenda accaduta ieri pomeriggio a Castellammare è grave e paradossale. Durante la pandemia i contagiati e i decessi diventano numeri che rimbalzano sui social e per ricostruire quanto accaduto in poche ore bisogna ascoltare tutti i protagonisti di questa vicenda.

La notizia arriva sulle chat di docenti e personale scolastico poco dopo le 15.30, dopo una comunicazione della preside della scuola media dove il 57enne lavora come bidello. «Vi comunico una notizia molto triste, si è appena spento un nostro collaboratore scolastico, che ieri sera è stato portato al Covid di Maddaloni ma non ce l'ha fatta»: Maria Giugliano, dirigente della Bonito-Cosenza, così avverte i suoi docenti dell'aggravarsi delle condizioni del bidello, assente a scuola dal 20 agosto scorso.

Una notizia che scuote la platea scolastica, e che poco dopo viene confermata anche dal sindaco che scrive sulla sua pagina Facebook: «Ci giunge notizia che un cittadino positivo al Covid-19 è deceduto nella giornata odierna. Si tratta di un 57enne che nei giorni scorsi era stato prelevato dalla sua abitazione e portato in un Covid Center, dove il suo cuore ha smesso di battere». Il post del sindaco, che dice di essere stato informato dall'Asl, scatena un'ondata social che arriva alla famiglia del bidello che legge su internet della morte del suo congiunto. «Siamo rimasti pietrificati - spiega la figlia Anna - mia madre stava per avere un infarto, poi ho avuto la lucidità di chiamare l'ospedale dove si trova mio padre. I medici ci hanno rassicurato che era in vita e siamo riusciti anche a parlare con lui. Così ho chiamato al Comune per dire che mio padre era vivo».



Secondo il Comune e la preside a sbagliare è stata l'Asl che al telefono avrebbe comunicato il decesso di un uomo ultracinquantenne di Castellammare. Notizie che l'Asl Napoli 3 Sud ieri ha smentito, dichiarando che nessun positivo e tantomeno decessi si erano registrati in quella giornata. Secondo i dirigenti dell'Asl 3, che ieri hanno provato a ricostruire la vicenda, l'uomo avrebbe ricevuto la notizia della positività all'interno della struttura di Maddaloni e quindi potrebbe essere stata l'Asl di Caserta ad aver allertato comune e scuola per comunicare il contagio. Una vicenda ingarbugliata che la dirigente scolastica prova a spiegare: «Ho appreso dai social della morte del nostro collaboratore - spiega al telefono la docente - e mi sono attivata anche con il Comune per effettuare una sanificazione che si terra infatti mercoledì. Nel pomeriggio ho parlato con il nostro collaboratore, la sua voce era affannata ma mi ha detto che si sentiva meglio rispetto ai giorni scorsi».

La dirigente si trova ora in quarantena assieme al personale scolastico che il giorno 20 agosto era in servizio quando il bidello rientrò delle ferie. L'uomo rimase poche ore a scuola perché già non si sentiva bene. «Dopo aver saputo che domenica sera il nostro bidello era stato trasferito a Maddaloni, lunedì ho chiamato l'Asl e ho chiesto tamponi per chi era in servizio quel giorno. Siamo sereni, dopo 11 giorni nessuno ha sviluppato sintomi ma un controllo e tutte le procedure del caso vanno attivate».

