Covid, altra vittima tra i medici: morto diabetologo di Torre del Greco

TORRE DEL GRECO. Un altro medico vittima del Covid-19. È morto oggi Luigi Pappalardo, diabetologo con studio a Torre del Greco, molto conosciuto non solo per la sua attività professionale ma anche per l’impegno nell’ambito sociale.

A dare l’annuncia della sua scomparsa, che fa salire a 19 il numero delle vittime della «seconda ondata» nella città del corallo, è tra il coordinatore dei medici dell’Aft di Ercolano e presidente della cooperativa MediCoop Vesevo, Francesco Paolo De Liguoro: «Ci ha lasciati un galantuomo - scrive sulla sua pagina Facebook - medico, amico e professionista. Diabetologo impeccabile, ferito a morte sul campo da una pallottola Covid. Siamo sconvolti!».

