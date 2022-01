Covid, morto in ospedale 60enne di Giugliano: era un no vax

Covid, morto in ospedale 60enne no vax. Si è spento questa mattina un 60enne di Giugliano ricoverato da alcuni giorni all’ospedale San Giuliano di Giugliano che aveva contratto il covid.

L’uomo, secondo quanto appreso, aveva rifiutato il vaccino ed è deceduto per le complicanze causate dal virus legate anche ad altre patologie. Intanto, al nosocomio di Giugliano dopo il reparto di Ginecologia che potrà essere usufruito solo dalle partorienti affette da covid, anche i reparti di Ortopedia e parte della Chirurgia sono stati destinati ai ricoveri per le persone affette dal virus.

Ad oggi sono 16 le persone ricoverate in reparto per covid, mentre altre sette sono al pronto soccorso. E’ attesa in città per il nuovo bollettino sui numeri dei positivi a Giugliano, visto che sul sito istituzionale del Comune, i dati sono fermi al primo gennaio a oltre 2300 casi.