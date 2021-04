Covid a Napoli, morto Lello Ranieri: una vita negli studi televisivi

Aveva 81 anni e risiedeva a Marano di Napoli da moltissimi anni. Lello Ranieri, 81 anni, è morto per le conseguenze del Covid.

Noto operatore tv, soprattutto per le esperienze maturate negli studi televisivi di Canale 34 e di fortunatissime trasmissioni come Number One. Ranieri, come lo ricordano amici e familiari, era molto attivo anche sul fronte dell'organizzazione di eventi nel campo artistico e dello spettacolo.

«Era dotato di una straordinaria forza d'animo - scrivono i suoi amici di sempre - tale da fargli superare fasi della vita e momenti molto delicati».