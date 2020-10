Controlli anti Covid, il Comune di Mugnano multa anche Poste Italiane. Stamani il blitz della polizia municipale, che ha sanzionato l'ufficio postale di via San Lorenzo per mancata misurazione della febbre ai clienti. Nella giornata di ieri il Comune aveva sanzionato due attività commerciali, disponendo la chiusura per cinque giorni.

Il sindaco Luigi Sarnataro hai invitato tutti gli utenti a rispettare sempre il distanziamento all'esterno dell'ufficio postale e tutti i soggetti coinvolti al rispetto delle regole, nessuno escluso". Sanzionati, inoltre, due cittadini che non indossavano la mascherina.

