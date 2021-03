Covid, muore un 61enne a Qualiano. Il sindaco: «Siamo sconvolti, stava bene»

«Siamo sconvolti e addolorati per l'ultima vittima da Covid registrata nel nostro comune. Era una persona che non aveva alcuna patologia pregressa ed è per questo che la notizia della sua scomparsa ha destato ulteriore sgomento». Sono le parole del sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, alla notizia della scomparsa di un residente di 61 anni che era ricoverato a Frattamaggiore da alcuni giorni. Il primo cittadino ha poi lanciato un appello alla cittadinanza: «I contagi Covid sono in forte aumento - spiega - 18 casi solo nella giornata di ieri. Il mio appello va a tutti i cittadini di Qualiano: bisogna continuare a rispettare le misure di sicurezza, e bisogna farlo ancor più scrupolosamente se non vogliamo tornare nel baratro dei mesi più bui della pandemia».

