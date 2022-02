Scuola, la truffa del Super Green Pass: «A Napoli 2mila esenti con certificati medici falsi»

Nelle ultime settimane le indagini della Procura di Napoli stanno mettendo in luce un mercato dei Green pass creato ad arte dai No Vax. Il timore però è che ci si siano ambiti non ancora scandagliati che con molta probabilità hanno dato il via al sistema criminoso e tra questi c’è la scuola. Il sospetto aleggia da tempo nelle chat dei dirigenti scolastici, ossia coloro che devono controllare che il loro personale sia in regola con il Green...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati