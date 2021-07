Contagi record a Mykonos, l'allarme: «Almeno 5mila napoletani sull'isola»

C’è un filo rosso strettissimo che collega Napoli a Mykonos. Sono «almeno 5mila» i napoletani presenti sull’isola in queste ore, e tutti loro sono finiti nel caos del coprifuoco indetto ieri dalle autorità greche per contrastare l’escalation di contagi e da variante Delta. Allarme per le disdette di viaggi con le relative perdite economiche, timore delle «quarantene di ritorno» e paura di restare in Grecia in uno degli alberghi Covid center...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati