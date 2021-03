Covid nel Napoletano, fioccano le ordinanze: «Proibito fumare in strada»

Tra divieti rafforzati, chiusure anticipate e piazze vietate, i Comuni dove l'indice dei contagi tende a salire provano a scongiurare la serrata. Nuove ordinanze infatti, dall'hinterland alle coste della provincia a nord di Napoli.

A Ottaviano, il sindaco ha firmato ieri sei ordinanze valide fino al 14 marzo. «I controlli saranno serrati», annuncia sui social Luca Capasso. Gli ultimi dati dei contagi si fermano al 1 marzo con 177 positivi. Da ieri dunque, coprifuoco anticipato alle 21. E a causa di frequenti assembramenti, l'amministrazione ha anche deciso che sarà vietato stazionarvi e che sarà vietato fumare in luoghi pubblici, a meno che non si sia isolati. In piazza papa Giovanni Paolo II, non si potrà circolare dalle 19, con l'esclusione dei residenti.

Che la stretta sia rivolta soprattutto ai giovani, si comprende dalla nuova disposizione: dalle 18 di ieri è vietata la circolazione di scooter, motocicli e minicar ai minori di diciotto anni. Obblighi anche per esercizi commerciali, parrucchieri e centri estetici, banche e uffici postali: accessi contingentati una persona ogni dieci metri quadri, certificato di sanificazione rinnovato settimanalmente, igienizzazione più volte al giorno e dissuasori antiassembramento ai varchi d'ingresso. Ieri pomeriggio anche il sindaco di Terzigno, Francesco Ranieri, ha adottato nuove restrizioni: divieto di fumo e stop stazionamenti in strade e piazze. E anche qui, un'altra stretta riguarda gli adolescenti: non potranno uscire dalle 18 se non accompagnati da un adulto convivente.

A Bacoli nel weekend piazze e parchi chiusi, mercato settimanale sospeso, piste ciclabili di Fusaro e Miseno off-limits. Lo ha disposto il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, dopo un confronto con il Coc e l'Asl Na2 Nord. La curva epidemiologia è in forte ascesa: 86 positivi attuali. «I dati sono preoccupanti - ha detto il primo cittadino - Nell'ultima settimana il comune di Bacoli ha raggiunto una percentuale superiore a quella regionale: l'11,5%. Sono 9 i nuovi casi positivi, su 66 tamponi effettuati, in un solo giorno. Mi preoccupa che l'età media dei contagiati è nettamente diminuita. Hanno il Covid famiglie e condomini interi, come a Miliscola». Per il fine settimana contrasto degli assembramenti e stop incontri negli spazi pubblici: off-limits, domani e domenica, i pontili di Marina Grande e di Torregaveta, piazza Marconi, la villa comunale e il parco vanvitelliano, i giardini di via Campi Elisi e la villetta in via Poggio, i moli, le aree gioco di Baia e Cuma. Sospeso il mercato del sabato.

Perdura anche la chiusura del Comune a seguito di tre casi positivi tra i dipendenti, gli uffici municipali sono inaccessibili fino al 15 marzo, tranne che per le urgenze. In corso i controlli delle forze dell'ordine per il rispetto delle norme anti-Covid. Tre cittadini residenti a Bacoli ieri sono stati denunciati in quanto assembrati e privi di mascherina. Scattata una denuncia anche per un commerciante che non assicurava le necessarie misure di sicurezza. «È vietato spostarsi da un comune all'altro», aggiunge il primo cittadino. Infine l'invito «ad uscire solo in casi strettamente necessari». Avviata l'igienizzazione di strade e piazze, mentre prosegue la campagna vaccinale: finora, 2mila antidoti ad over 80 e personale scolastico, 100 al giorno. Annunciate ulteriori misure per il weekend anche a Monte di Procida e Pozzuoli. A Quarto con 236 casi di Covid il sindaco Antonio Sabino ha sospeso il mercato e ha disposto la chiusura della villa comunale.

