Movida senza regole: arrivano i controlli, le multe e gli arresti in tutta la provincia. Carabinieri, polizia e guardia di finanza hanno passato al setaccio le zone più frequentate dai giovani e dagli spacciatori in tutto il Napoletano, con controlli mirati in locali e centri scommesse. Controlli a chi non indossava i dispositivi di sicurezza, ma anche ai luoghi in cui sono presenti tanti spacciatori e contrasto all'illegalità in generale. A Torre Annunziata, da venerdì è iniziata un'operazione coordinata con poliziotti, finanzieri e polizia municipale che hanno controllato una settantina di persone, 34 delle quali con precedenti. In cinque sono stati multati perché in giro senza mascherina. Su 14 sale scommesse, una è risultata totalmente irregolare: si tratta di un internet point di via Roma. Il titolare 25enne è stato denunciato a piede libero per esercizio abusivo di attività di scommessa. Un weekend «caldo» che ha visto i carabinieri della compagnia oplontina affiancati dal Nas e dal reggimento Campania, con decine di pattuglie su tutto il territorio. In manette è finito Gaetano Antille, 48enne con diversi precedenti per droga, mentre è stato segnalato un tossicodipendente che aveva appena acquistato marijuana. Tra la «curva» di via Gino Alfani e il lungomare, sono stati multati altri cinque giovani a passeggio senza mascherina. Multe anche per due locali perché i titolari non avevano attuato le misure idonee anticontagio.

LEGGI ANCHE Movida a Benevento, scoppia una rissa spunta una katana: padre e figlio arrestati



Oltre 500 pattuglie della polizia hanno vigilato sul weekend in tutto il Napoletano, con 4mila persone controllate e 39 multe per chi non indossava i dispositivi di sicurezza. Oltre la metà, ben 20, sono state multate a Castellammare, dove i poliziotti del commissariato stabiese hanno controllato decine di persone a passeggio in villa comunale senza mascherina. Violati gli orari di chiusura da ben 46 locali in tutta la provincia, a Frattamaggiore i poliziotti hanno sanzionato il titolare di un bar in piazza Risorgimento con la chiusura per 5 giorni poiché sorpreso all'interno del suo locale senza la mascherina. Per i controlli anti-covid, il comando provinciale dei carabinieri ha messo in campo 340 uomini che hanno controllato 1260 persone e 458 esercizi commerciali, con 35 multe in totale, mentre 2 locali sono stati invece sanzionati perché trovati aperti nonostante il divieto imposto dalle recenti normative anti-covid. Uno di questi locali si trova nel porto di Ischia dove, tra l'altro, un 31enne è stato sanzionato perché senza mascherina. Sulla movida, però, le forze dell'ordine non hanno applicato solo le sanzioni. I controlli, infatti, hanno avuto anche lo scopo di invitare i cittadini ad un uso cosciente e responsabile dei dispositivi di protezione. Lì dove non c'è stata «comprensione», sono scattate le multe. E movida solitamente fa rima con penisola Sorrentina, dove i carabinieri della compagnia di Sorrento con le varie stazioni sono stati impegnati in controlli anti-covid e posti di blocco.



A Vico Equense, l'attenzione è stata concentrata su un circolo ricreativo in pieno centro, dal quale i carabinieri hanno registrato un insolito viavai. All'interno, è stato trovato un pusher che vendeva dosi di cocaina. Due clienti sono stati segnalati come assuntori di droga, ma le perquisizioni nelle abitazioni hanno portato all'arresto di Giuseppe Manfuso, incensurato 44enne. In casa aveva 35 grammi di cocaina e una pistola semiautomatica calibro 7.65 marca Astra. Durante i controlli è stato multato un minorenne perché non indossava la mascherina. In totale, nel sabato sera della penisola sono state identificate 85 persone di cui 14 con precedenti, controllati 39 veicoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA