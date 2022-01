Covid, al San Giovanni Bosco occupati 14 posti letto su 45

Sono 14 i pazienti ricoverati nell'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli che dalle ore 14 di ieri, giovedì 13 gennaio, è stato riconvertito in Covid Center, secondo quanto disposto dal direttore generale della Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva. La struttura ha una dotazione di 45 posti letto complessivi, così suddivisi: 15 posti letto in area Chirurgie (chirurgia generale, vascolare e neurochirurgia), 6 posti letto in Ortopedia, 12 posti letto in Ostetricia e Ginecologia con 6 posti nido, 8 posti letto in Cardiologia e 4 posti letto in Unità di terapia intensiva cardiologica con emodinamica.

Questi i dati dei ricoveri nelle altre strutture destinate ai pazienti Covid gestite dalla Asl Napoli 1 Centro: al Covid Center del Loreto Mare sono ricoverati 45 pazienti nel reparto di degenza (attivi 50 posti letto) e 3 in terapia intensiva (attivi 8 posti letto); al Covid residence dell'Ospedale del Mare sono presenti 23 positivi tra asintomatici e paucisintomatici, mentre all'ex day surgery della struttura ospedaliera di Ponticelli sono ricoverati 47 pazienti in degenza e 4 in terapia intensiva.