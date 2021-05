Covid a Napoli, liste d'attesa da record: riaprono gli ambulatori

Aumentano i vaccinati in Campania (il 40% della popolazione ha ricevuto almeno una dose e il 15% è completamente vaccinato) e parallelamente calano i contagi mentre crescono le richieste di prestazioni ambulatoriali e di ricoveri medici e chirurgici ordinari. In questo scenario dall'unità di crisi regionale è giunto un indirizzo ai manager di Asl e ospedali per avviare il progressivo ripristino dell'originaria destinazione non Covid per molti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati