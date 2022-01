Asl Napoli 3, seconda dose ai bambini ​nelle scuole: dove e quando

Così come avvenuto per le prime somministrazioni, quando fu adottato il metodo degli open day, anche il richiamo anti-Covid per i bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni sarà effettuato all'interno degli istituti scolastici. È quanto deciso dall'Asl Napoli 3 Sud in vista dell'inoculazione della seconda dose ai ragazzini che dal 4 al 9 gennaio scorsi hanno ricevuto la prima: l'azienda sanitaria ha infatti «programmato - come si legge in una nota diramata dall'ufficio stampa - la somministrazione delle seconde dosi per i bambini della fascia d'età 5-11 anni presso gli stessi istituti scolastici, con le sole eccezioni di Torre Annunziata e Poggiomarino».

Stilato uno specifico calendario che parte il 26 gennaio dal comprensivo D'Avino di San Gennaro Vesuviano dalle 15 alle 19:30; per proseguire il 3 febbraio al comprensivo Iozzino di Casola di Napoli dalle 14:00 alle 18:30; il 4 febbraio al comprensivo Leopardi di Torre Annunziata dalle 9:00 alle 13:30; sempre il 4 alla Giulio Rodinò di Ercolano (ore 14:00-18:00); il 5 febbraio al plesso Vico del comprensivo De Curtis di Palma Campania (dalle 14:00 alle 18:00); sempre il 5 al primo circolo Capoluogo di Pompei (dalle 9:00 alle 18:00); ancora il 5 al plesso della scuola media De Filippo di Poggiomarino (dalle 9:00 alle 18:00). Dall'Asl Napoli 3 Sud ricordano che non è necessaria alcuna prenotazione.