Covid a Napoli, assembramenti in piazza Mercato: sanzionate 18 persone

Tra sabato notte e domenica notte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in piazza Mercato per segnalazioni di assembramenti in strada.

I poliziotti, una volta sul posto, hanno identificato e sanzionato 18 napoletani tra i 18 e i 50 anni, poiché erano fuori dal proprio domicilio oltre l’orario consentito e senza giustificato motivo.

