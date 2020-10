Positivo in quarantena va a spasso per Bacoli: il sindaco lo denuncia

Si aggirava per le strade del centro storico di Bacoli noncurante della positività al coronavirus e con evidenti sintomi della patologia. Si è appurato poi che più volte aveva lasciato la propria abitazione nonostante fosse obbligato all'isolamento domiciliare. Il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, appena scoperto lo ha denunciato. «Massima solidarietà per tutti i contagiati. Non hanno colpe. Ma bisogna rispettare le regole, altrimenti non ne usciamo più. Dobbiamo essere responsabili. Ho sollecitato tutte le forze dell'ordine del territorio ad un maggior controllo, soprattutto di chi è in quarantena» - ha aggiunto nell'informare con un post dell'avvenuta denuncia. Intanto nella città flegrea si registrano altri quattro casi di positività al Covid-19. Due casi sono afferenti al link epidemiologico di Monte di Procida. Si tratta di un familiare di un residente a Bacoli già positivo, il secondo è ricoverato in ospedale, non è in terapia intensiva. Nel contempo va registrata una persona guarita. I casi attualmente positivi a Bacoli sono 22.

