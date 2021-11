Virus dei bambini, a Napoli 300 casi al giorno: la Regione prepara un piano di crisi

Più di 300 accessi al giorno in pronto soccorso al Santobono e picchi con arrivi ogni 4 minuti nell’area critica, di cui l’80 per cento con problemi respiratori e di interesse infettivologico e internistico. Tutti occupati i posti letto di pediatria al Santobono mentre l’area di Osservazione (Obi) del polo pediatrico del Vomero, filtro tra pronto soccorso e reparti, è quasi saturo anch’esso con 28 bambini ricoverati su 30 posti in totale...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati