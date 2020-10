Aperto oltre l'orario consentito dall'ordinanza regionale anti Covid. Non solo, accertata anche la presenza di circa dieci persone che sostavano davanti al bancone senza il rispetto del distanziamento sociale. È per questo che per un bar della zona Santa Lucia, a Napoli, è scattata una multa di 800 euro.

Sono stati gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, a notare le irregolarità in zona 'movidà. Oltre la multa è stata disposta la chiusura di un giorno per inottemperanza alle misure anti-Covid-19.

