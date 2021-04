Covid a Napoli, dall'elettronica ai detersivi è boom grazie al lockdown

Non solo la crisi. Esistono settori e attività in crescita o in salute ai tempi del Covid. I motivi del boom economico, per chi lo sta attraversando, sono fondamentalmente tre. Primo: l'assenza di restrizioni per determinate categorie di esercizi commerciali (casalinghi, empori cinesi o mercerie, negozi di abbigliamento per l'infanzia, profumerie, ferramenta). Secondo: l'adeguamento digitale e l'investimento sugli shop online (pasticcerie,...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati