Il Comandante della Polizia Metropolitana, Lucia Rea, comunica che stamattina a seguito dei controlli predisposti in collaborazione con la Questura di Napoli è stato sanzionato e chiuso un bar sito in via Medina per, come riferisce la Polizia Metropolitana, «Totale assenza delle principali norme anti covid in zona arancione. Due persone erano intente a bere il caffè all'interno del locale, il titolare era privo di mascherina e all'esterno non vi era nessuna segnaletica sulle condotte da adottare. Sanzionato dalla polizia metropolitana il titolare e due trasgressori».

